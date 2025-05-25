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Турция хочет создать военные базы в Сирии

12:18 1257

Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, сообщают турецкие СМИ.

Утверждается, что Турция окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности.

«Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с «Исламским государством» создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС», - пишут турецкие издания.

Отмечается, что рамках борьбы с ИГ в Сирии проводятся регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с ИГ. Не уточняется, какие еще страны вовлечены в переговоры.

Возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.

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