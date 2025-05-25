Турция хочет создать военные базы в Сирии

Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, сообщают турецкие СМИ.
Утверждается, что Турция окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности.
«Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с «Исламским государством» создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС», - пишут турецкие издания.
Отмечается, что рамках борьбы с ИГ в Сирии проводятся регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с ИГ. Не уточняется, какие еще страны вовлечены в переговоры.
Возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.