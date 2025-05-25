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Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки

13:24 1858

Вертолет президента России Владимира Путина находился в «эпицентре отражения» массированной атаки беспилотников ВСУ. Это произошло во время посещения президента РФ Курской области 20 мая, утверждает командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

«Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла», — сказал  Дашкин в эфире «Россия 24».

По его словам, российские военнослужащие одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе для пролета вертолета президента.

Во время визита в Курскую область Владимир Путин встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также с волонтерами. По данным Минобороны, в ночь на 21 мая средства ПВО перехватили 31 БПЛА над Курской областью.

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