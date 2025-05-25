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Русские создают «санитарную зону» у границы с Украиной

13:33 852

После вытеснения подразделений ВСУ из Курской области войска РФ «приступили к выполнению задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России», заявил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

«В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов», — сказал Якимкин в эфире канала «Россия 1».

По его словам, российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области Украины. Кроме того, группировка «Север» «значительно продвинулась» в районе города Волчанск Харьковской области.

Президент РФ Владимир Путин 22 мая на совещании с правительством заявил, что российские войска «решают задачу» по созданию буферной зоны вдоль российско-украинской границы.

Минобороны РФ утверждало о полном освобождении Курской области от украинских военных в конце апреля.

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