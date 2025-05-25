Палестинцев насильственно переселяют в Африку?

США и Израиль ведут переговоры с рядом африканских стран о возможности переселения палестинцев из сектора Газа на их территорию в обмен на политическую поддержку и финансовую помощь режимам этих государств. Об этом сообщают иранские СМИ. Как утверждает иранский сайт mizanonline, эти усилия являются частью более масштабного плана, который подается в международной риторике как «добровольная миграция», хотя по сути представляет собой форму этнической чистки. Согласно имеющимся сведениям, Израиль отклонил часть требований африканских стран, однако переговоры продолжаются, и стороны ищут компромиссные решения. Обсуждается детализированный план создания новых поселений специально для палестинских беженцев, в рамках которого им будут предоставлены бесплатное жилье, рабочие места, образовательные гранты и иные материальные блага.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что администрация Дональда Трампа прорабатывает возможность переселения до одного миллиона жителей Газы в Ливию. Ссылка была дана на пять источников, включая бывшего чиновника США и двух человек, непосредственно знакомых с ходом переговоров. Однако американское посольство в Ливии оперативно опровергло эти сообщения, заявив, что информация о якобы разрабатываемом плане переселения палестинцев в Ливию не соответствует действительности. Тем не менее арабские СМИ продолжают публиковать данные о контактах США с рядом государств Северной Африки. Сам Дональд Трамп в недавнем заявлении предложил переселить палестинцев в «разные страны, с чем многие согласятся». По просьбе редакции haqqin.az ситуацию прокомментировали палестинский и израильский эксперты. Палестинский политолог, профессор международных отношений из Рамаллы Тамара Хаддад считает, что идея переселения палестинцев из Газы в Ливию или в любую другую страну абсолютно нереалистична как с политической, так и с практической точек зрения. По ее словам, существует несколько ключевых причин, по которым подобный сценарий невозможен. Прежде всего, это категорическое неприятие самой идеи переселения со стороны самих жителей сектора. Палестинцы рассматривают подобные предложения как угрозу своему праву на возвращение, их исторической принадлежности к родной земле и этнической идентичности. Историческая память о попытках насильственного вытеснения усиливает решимость палестинцев остаться, несмотря на ужасающие условия жизни. Кроме того, по словам Хаддад, Ливия не располагает ни политической, ни социальной инфраструктурой для приема такого числа переселенцев.

«Страна [Ливия] переживает острый политический кризис, страдает от нехватки ресурсов, деструкции административной системы и отсутствия базовой безопасности, - подчеркнула Хаддад. - До сих пор нет четкой официальной позиции ливийских властей, в том числе парламентской или общественной поддержки, которая могла бы легитимизировать такой план. Ливийское общество, скорее всего, отвергнет инициативу, навязывающую ему решение кризиса, вызванного израильской оккупацией». Тем не менее, добавляет Хаддад, в условиях гуманитарной катастрофы, полной блокады, нехватки воды, пищи и медикаментов, определенная часть населения сектора может согласиться на вынужденную миграцию. Особенно если людям будет предложен значительный пакет стимулов — гражданство, жилье, гарантированная занятость. Но даже в этом случае большинство переселенцев будет рассматривать свой отъезд как временную меру и не откажется от права на возвращение. Хаддад подчеркивает, что переселение палестинцев — не решение кризиса, а продолжение преступления. «Принудительный характер такой миграции может быть квалифицирован как нарушение международного права, - утверждает политолог. - Решение палестинской проблемы должно начинаться с прекращения оккупации, а не с вытеснения народа с его родной земли. Да и ХАМАС ни при каких обстоятельствах не будет официально предлагать палестинцам покинуть сектор Газа». Свою точку зрения изложил и израильский политолог и востоковед, главный редактор ресурса «Ориентал Экспресс» Михаил Бородкин, который также считает, что переселение палестинцев в Ливию — сценарий крайне маловероятный.