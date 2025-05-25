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Дополнительная плата за место у окна самолета? AZAL внес ясность

13:55 681

Азербайджанские авиалинии (AZAL) прокомментировали утверждения о том, что билеты на места у окна в самолетах авиакомпании стоят дороже.

В AZAL отметили, что выбор места, в том числе у окна,  дополнительная услуга, широко применяемая в международной авиации.

«Если пассажир заранее выбирает конкретное место, в том числе у окна, за это взимается дополнительная плата. Если место не выбирается, система автоматически распределяет пассажиров без дополнительной оплаты, даже если место оказывается у окна»,  заявили в авиакомпании.

Кроме того, там подчеркнули, что одним из важных принципов является недопущение разделения членов семьи или групп пассажиров в рамках одного бронирования, это правило строго соблюдается.

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