Дополнительная плата за место у окна самолета? AZAL внес ясность

Азербайджанские авиалинии (AZAL) прокомментировали утверждения о том, что билеты на места у окна в самолетах авиакомпании стоят дороже.

В AZAL отметили, что выбор места, в том числе у окна, — дополнительная услуга, широко применяемая в международной авиации.

«Если пассажир заранее выбирает конкретное место, в том числе у окна, за это взимается дополнительная плата. Если место не выбирается, система автоматически распределяет пассажиров без дополнительной оплаты, даже если место оказывается у окна», — заявили в авиакомпании.

Кроме того, там подчеркнули, что одним из важных принципов является недопущение разделения членов семьи или групп пассажиров в рамках одного бронирования, это правило строго соблюдается.