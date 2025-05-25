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Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

14:07 204

Завершен третий, заключительный этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». На финальном этапе обмена стороны передали по 303 пленных.

Об обмене сообщили как глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, так и российское Минобороны.

Обе стороны напомнили, что договоренность о масштабном обмене пленных была достигнута во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая.

Первый этап обмена пленными между РФ и Украиной прошел 23 мая. Тогда с каждой стороны были возвращены по 390 человек — военных и гражданских. Второй этап обмена прошел 24 мая. Украина и Россия передали по 307 пленных.

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