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А Степашин заявляет, что СССР стоит на месте

14:18 446

Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин согласен с мнением советника российского президента Антона Кобякова о роспуске СССР.

«С юридической точки зрения Кобяков прав. Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем», — сказал Степашин РИА Новости, комментируя слова Кобякова о том, что, поскольку СССР был создан Съездом народных депутатов, депутаты и должны были распускать Союз.

Кобяков ранее заявлял, что верховные советы, которые подписывали Беловежское соглашение, не обладали таким правом.

Накануне председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что с юридической точки зрения Советский Союз более не существует. В своем Telegram-канале российский сенатор прокомментировал дискуссию о юридическом статусе бывшего Советского Союза, напомнив: «Согласитесь, было бы странно считать Россию правопреемником СССР и при этом полагать, что сам Союз до сих пор существует. Такое положение было закреплено в Конституции в 2020 году».

В начале декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Из преамбулы следовало, что СССР как «субъект международного права и геополитическая реальность» с этого момента прекращает свое существование. В конце декабря 1991 года союзный парламент принял декларацию о распаде СССР.

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