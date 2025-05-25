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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Нападение на российское посольство

14:23 273

Посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона. Беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом, сообщили в диппредставительстве.

«Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», — говорится в сообщении посольства.

Диппредставительство заявило, что подобные атаки продолжаются более года. Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции с просьбой пресечь такие происшествия, однако меры не предпринимались.

В посольстве считают, что Швеция не выполняет в полном объеме обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий.

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