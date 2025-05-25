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Хаби Алонсо - новый главный тренер мадридского «Реала»

Отдел спорта
14:55 818

Мадридский «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Контракт испанского специалиста рассчитан до 30 июня 2028 года. Он вступит в силу с 1 июня этого года.

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодежной системе «Реала».

Алонсо играл за «Реал» во время карьеры футболиста. Он выступал в составе «сливочных» с 2009-го по 2014-й год.

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