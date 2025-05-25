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В Ханкенди впервые прошли вступительные экзамены

14:57 547

Государственный экзаменационный центр провел 25 мая вступительные экзамены для абитуриентов II и III групп специальностей для поступления в высшие учебные заведения. Вступительные экзамены были организованы в 24 городах и районах Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования, в этом году впервые вступительные экзамены прошли в освобожденном от оккупации городе Ханкенди. Экзамены были организованы со стороны ГЭЦ в Карабахском университете. В них приняли участие абитуриенты, проживающие в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачине.

Кроме того, выпускники текущего года полной средней школы №1 имени М.Улугбека города Физули, полной средней школы имени М.Мехдизаде Джебраила и полной средней школы села Агалы в Зангилане также сдавали вступительные экзамены в Ханкенди. Всего в экзаменах приняли участие более 50 абитуриентов.

К проведению экзаменов были привлечены один руководитель, пять наблюдателей и один представитель Карабахского университета.

С 2023 года ГЭЦ начал проводить выпускные экзамены по уровням общего и полного среднего образования на освобожденных от оккупации регионах. Первый выпускной экзамен был проведен в полной средней школе села Агалы Зангиланского района. Далее были проведены выпускные экзамены в Лачине (город Лачин, средняя школа №2 и полная средняя школа села Забух), Физули (полная средняя школа №1 имени М.Улугбека), Агдере (полная средняя школа села Талыш), а в 2025 году – в Шуше (полная средняя школа №1), Ханкенди (полная средняя школа №4), Ходжалы (полная средняя школа №1), Джебраиле (полная средняя школа имени М.Мехдизаде) и Лачине (полная средняя школа села Сус).

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