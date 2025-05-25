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Иностранные студенты Гарварда в тревоге из-за Трампа

15:14 531

Иностранные студенты Гарвардского университета обеспокоены решением администрации президента США Дональда Трампа запретить прием студентов из других стран, сообщает CNN.

Власти на этой неделе лишили Гарвард права принимать иностранных студентов, но в пятницу, 23 мая, Федеральный суд США временно заблокировал это решение, после того как вуз подал иск к американской администрации. В университете заявили, что аннулирование соответствующей аккредитации стало «явным возмездием» за его отказ поддержать требования правительства, включая запрет на прием учащихся, «враждебных американским ценностям и институтам».

Тем не менее тысячи иностранных студентов обеспокоены, что их визы аннулируют и запретят повторный въезд в США, а их исследования придется прекратить. Люди не знают, каков их нынешний правовой статус, сообщил CNN сопредседатель студенческого совета Гарварда Абдулла Шахид Сиал.

«Многие из нас работали всю жизнь, чтобы поступить в такой университет, как Гарвард, а теперь мы вынуждены ждать и гадать, придется ли нам переводиться», — заявил третьекурсник Карл Молден из Австрии.

Кроме того, студентам из стран, которые находятся в состоянии вооруженных конфликтов, опасно возвращаться на родину, для некоторых есть риск столкнуться с политическим преследованием, отмечает CNN.

Гарвард конфликтует с администрацией Трампа уже несколько месяцев в связи с акциями в поддержку Палестины, которые проходили в кампусах в ответ на операцию Израиля в секторе Газа. В прошлом году университет, как и многие другие вузы и колледжи в США, подвергся резкой критике за то, что не справился с пропалестинскими протестами, а также за жалобы еврейских выпускников и студентов на антисемитизм. Гарвард признал проблему и пообещал ее решить. Один из израильских постдокторантов считает, что администрация Трампа использует еврейских студентов «в качестве пешек» вместо того, чтобы принять меры для их безопасности. По его мнению, руководство Гарварда серьезно относится к проблеме антисемитизма в кампусе.

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