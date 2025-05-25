Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме в июле текущего года. Об этом объявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Баку.

Байрамов отметил, что на сегодняшний день Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более $40 млн и продолжит ее оказывать.

«Баку придает большое значение предстоящей в Риме конференции по восстановлению Украины и считает ее важным событием с точки зрения усилий по восстановлению страны. В этой связи мы также примем участие в этом мероприятии», - сказал глава МИД Азербайджана.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции по восстановлению Украины. По его словам, на предстоящей конференции Украине будет выделен крупный пакет помощи для восстановления страны после войны. «Рад, что такая миролюбивая страна, как Азербайджан, примет участие в этой конференции. Ожидаем, что выделенные средства действительно помогут нам привести страну в порядок», - сказал Сибига.