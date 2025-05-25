Фидан обсудит в Москве Сирию, Украину и Южный Кавказ

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудят сотрудничество в Сирии, безопасное судоходство в Черном море, использование газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» и другие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В министерстве заявили, что Фидан будет в России с 25 по 27 мая по приглашению Лаврова.

Среди других тем на повестке встречи стоят: «обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле»; положение дел в Ливии; строительство АЭС «Аккую»; восстановление мира на Южном Кавказе; двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в условиях западных санкций.

Межведомственные консультации призваны укрепить и без того тесный контакт двух государств, отметили в российском МИДе.

Ранее сообщалось, что помимо Лаврова, Фидан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также помощником главы государства Владимиром Мединским, главой российской переговорной группы в Стамбуле, и министром обороны Андреем Белоусовым.