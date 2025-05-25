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Зеленский направил письмо Алиеву

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Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

«От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником – Днем независимости Азербайджанской Республики.

Свободные Украина и Азербайджан всегда стремились развивать свои отношения в духе стратегического партнерства, основанного на общих ценностях, взаимной поддержке, уважении и всестороннем сотрудничестве.

Уверен, что динамика отношений стратегического партнерства не только сохранится, но и еще больше укрепится в интересах народов Украины и Азербайджана.

Сегодня Украина высоко оценивает международную поддержку в борьбе с Россией, и мы благодарны за поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности нашего государства в соответствии с основополагающими принципами международного права, а также за оказание гуманитарной помощи.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вам, многоуважаемый господин президент, крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания», – говорится в поздравлении президента Украины.

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