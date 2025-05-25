Нидерланды поставят обещанные Украине F-16

«Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов отправятся последние F-16. Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине», — сказал Брекельманс.

Нидерланды завершают передачу Украине истребителей F-16, последний из обещанных самолетов будет передан завтра, 26 мая. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире WNL op Zondag.

Брекельманс отметил, что российский лидер Владимир Путин ударами по Украине демонстрирует, что не намерен серьезно обсуждать прекращение огня. Поэтому, уверен нидерландский министр, важно продолжать усиливать давление на Россию и оказывать Украине как можно большую поддержку.

«Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, соответствующие вооруженным силам стран-участниц НАТО», — добавил он.

Нидерланды одни из первых согласились предоставить Украине истребители F-16, отметив, что стране они не нужны из-за перехода на истребители F-35. Первые самолеты Киев получил в июле прошлого года. О готовности передать Киеву истребители заявили также Дания, Бельгия и Норвегия. Всего украинская сторона должна получить 79 истребителей из четырех стран.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, проводить авиаразведку и доставлять тактические ядерные боеприпасы. F-16 производит преимущественно американская корпорация Lockheed Martin, а также авиастроительные компании в Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Всего на вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов.