USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Нидерланды поставят обещанные Украине F-16

16:34 84

Нидерланды завершают передачу Украине истребителей F-16, последний из обещанных самолетов будет передан завтра, 26 мая. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире WNL op Zondag.

«Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов отправятся последние F-16. Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине», — сказал Брекельманс.

Брекельманс отметил, что российский лидер Владимир Путин ударами по Украине демонстрирует, что не намерен серьезно обсуждать прекращение огня. Поэтому, уверен нидерландский министр, важно продолжать усиливать давление на Россию и оказывать Украине как можно большую поддержку.

«Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, соответствующие вооруженным силам стран-участниц НАТО», — добавил он.

Нидерланды одни из первых согласились предоставить Украине истребители F-16, отметив, что стране они не нужны из-за перехода на истребители F-35. Первые самолеты Киев получил в июле прошлого года. О готовности передать Киеву истребители заявили также Дания, Бельгия и Норвегия. Всего украинская сторона должна получить 79 истребителей из четырех стран.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, проводить авиаразведку и доставлять тактические ядерные боеприпасы. F-16 производит преимущественно американская корпорация Lockheed Martin, а также авиастроительные компании в Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Всего на вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов.

Зеленский направил письмо Алиеву
Зеленский направил письмо Алиеву
16:20 539
В России отрапортовали о масштабном ударе по Украине, в котором погибли дети
В России отрапортовали о масштабном ударе по Украине, в котором погибли дети фото; обновлено 15:48
15:48 10824
Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки
Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки
13:24 4359
Все идут на Восток, а тюрки — на Запад
Все идут на Восток, а тюрки — на Запад наша аналитика
06:34 4854
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины
15:23 884
Заявления глав МИД Азербайджана и Украины
Заявления глав МИД Азербайджана и Украины обновлено 14:50
14:50 2477
А Степашин заявляет, что СССР стоит на месте
А Степашин заявляет, что СССР стоит на месте
14:18 2528
Русские умывают руки: Каспийское море уходит
Русские умывают руки: Каспийское море уходит поговорим о наших проблемах; все еще актуально
05:57 9509
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности фото; обновлено 12:26
12:26 4873
Американцы сбросили и Сомали на Турцию
Американцы сбросили и Сомали на Турцию наша корреспонденция
05:33 3949
Русские создают «санитарную зону» у границы с Украиной
Русские создают «санитарную зону» у границы с Украиной
13:33 1646

ЭТО ВАЖНО

Зеленский направил письмо Алиеву
Зеленский направил письмо Алиеву
16:20 539
В России отрапортовали о масштабном ударе по Украине, в котором погибли дети
В России отрапортовали о масштабном ударе по Украине, в котором погибли дети фото; обновлено 15:48
15:48 10824
Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки
Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки
13:24 4359
Все идут на Восток, а тюрки — на Запад
Все идут на Восток, а тюрки — на Запад наша аналитика
06:34 4854
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины
15:23 884
Заявления глав МИД Азербайджана и Украины
Заявления глав МИД Азербайджана и Украины обновлено 14:50
14:50 2477
А Степашин заявляет, что СССР стоит на месте
А Степашин заявляет, что СССР стоит на месте
14:18 2528
Русские умывают руки: Каспийское море уходит
Русские умывают руки: Каспийское море уходит поговорим о наших проблемах; все еще актуально
05:57 9509
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности фото; обновлено 12:26
12:26 4873
Американцы сбросили и Сомали на Турцию
Американцы сбросили и Сомали на Турцию наша корреспонденция
05:33 3949
Русские создают «санитарную зону» у границы с Украиной
Русские создают «санитарную зону» у границы с Украиной
13:33 1646
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться