Нидерланды поставят обещанные Украине F-16

Нидерланды завершают передачу Украине истребителей F-16, последний из обещанных самолетов будет передан завтра, 26 мая. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире WNL op Zondag.
«Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов отправятся последние F-16. Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине», — сказал Брекельманс.
Брекельманс отметил, что российский лидер Владимир Путин ударами по Украине демонстрирует, что не намерен серьезно обсуждать прекращение огня. Поэтому, уверен нидерландский министр, важно продолжать усиливать давление на Россию и оказывать Украине как можно большую поддержку.
«Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, соответствующие вооруженным силам стран-участниц НАТО», — добавил он.
Нидерланды одни из первых согласились предоставить Украине истребители F-16, отметив, что стране они не нужны из-за перехода на истребители F-35. Первые самолеты Киев получил в июле прошлого года. О готовности передать Киеву истребители заявили также Дания, Бельгия и Норвегия. Всего украинская сторона должна получить 79 истребителей из четырех стран.
F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, проводить авиаразведку и доставлять тактические ядерные боеприпасы. F-16 производит преимущественно американская корпорация Lockheed Martin, а также авиастроительные компании в Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Всего на вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов.