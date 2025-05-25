Банк заблокировал Шредеру выплаты из России

Ганноверский банк Sparkasse Hannover год назад заблокировал счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, пишет издание Bild со ссылкой на собственное расследование и источники.

Отмечается, что речь идет о денежных переводах компании Nord Stream 2, которые связаны с его деятельностью председателем правления.

Bild пишет, что в письме Шредеру руководство Sparkasse Hannover выразило опасение, что на банк могут быть наложены санкции США, если он и дальше будет зачислять средства на счет Шредера. Издание отмечает, что причина блокировки неочевидна, так как Шредер не включен ни в один санкционный список.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Шредер подвергается критике из-за связей с Россией и дружеских отношений с президентом РФ.