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Большая часть Газы уже под контролем Израиля

17:10 522

Медиадепартамент правительства Газы, находящегося под контролем ХАМАС, сообщил, что израильские силы контролируют 77% территории сектора Газа — либо с помощью наземного присутствия, либо за счет приказов об эвакуации и бомбардировок.

На прошлой неделе Армия обороны Израиля сообщала, что контролирует 50% территории анклава.

По меньшей мере 23 человека погибли в результате израильских ударов по сектору Газа 25 мая. Среди них местный журналист и высокопоставленный сотрудник гражданской службы спасения. Об этом сообщили подконтрольные ХАМАС органы здравоохранения, пишет Reuters.

Согласно заявлениям медиков, удары были нанесены по Хан-Юнису на юге анклава, лагерю беженцев Джабалия на севере и Нусейрату в центре сектора. В Джабалии, как утверждается, в результате авиаудара погиб журналист Хасан Маджи Абу Варда, а также несколько членов его семьи. Еще один удар в Нусейрате убил представителя службы гражданской обороны анклава Ашрафа Абу Нара и его жену.

Наземная операция ЦАХАЛ в Газе началась 18 мая и продолжается в рамках кампании «Колесница Гидеона». Израиль ввел в сектор все регулярные пехотные и бронетанковые бригады, а также спецназ. Бои идут преимущественно на севере анклава и в районе Хан-Юниса на юге. Армия заявляет, что за последние дни ликвидировала десятки боевиков ХАМАС и уничтожила его инфраструктуру, включая туннели и склады вооружений. Воздушным ударам предшествовали эвакуационные приказы жителям боевых зон. По оценкам израильской разведки, основные силы ХАМАС могли отойти из районов активных боев.

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