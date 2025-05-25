Встретимся осенью. Кто выживет…

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, работа российской стороны над меморандумом по Украине (по условиям прекращения огня и мирного урегулирования) находится в продвинутой стадии. Документ должен быть представлен украинской стороне после того, как закончится обмен пленными в формате «1000 на 1000». Ранее такую же последовательность подтвердили в Киеве. Третья партия пленных должна вернуться домой 25 мая. Тем временем Украина провела одну из самых длительных - три дня непрерывно - и рекордных по числу (более 700 только по целям в глубине РФ) атак дронов, которая снова парализовала авиасообщение в европейской части России. Москва ответила массированным комбинированным ударом (дроны, ракеты) в ночь на 25 мая, в том числе по Киеву и Одессе, включая порт. Западные источники утверждают, что российские войска также сосредотачиваются на Харьковском и Сумском направлениях (в Сумской области российские войска при этом продвигаются). Эти и другие обстоятельства указывают на то, что Москва и Киев готовятся к летней военной кампании, а вовсе не к прекращению огня.

На этом фоне американские СМИ стали было разгонять информацию о возможном уже в июне новом раунде переговоров России и Украины, причем в Ватикане. Возможно, на основании утечек после разговора Трампа с европейскими лидерами после его разговора с Путиным. Причем на Трампа усиливается давление как со стороны европейцев, так и в самих США: дескать, пора надавить на Москву новыми санкциями, законопроект в Конгрессе уже готов. Якобы госсекретарь Рубио чуть ли не каждый день настаивает на таком сценарии. Но Трамп медлит и явно не хочет пока прибегать к такому инструменту. И тому же Рубио, «держа строй и дисциплину», на днях во время слушаний в Конгрессе пришлось отвечать на критику за промедление с санкциями теми аргументами, что в этом случае результата все равно не будет, а Москва просто выйдет из диалога. Однако такая логика устроила далеко не всех, поэтому из Вашингтона дали понять, что российской версии меморандума ждут чуть ли не на днях, чтобы оценить, насколько он реалистичен. В Сенате США тем временем лидер республиканского большинства Джон Тьюн ждет только сигнала от Белого дома, чтобы дать ход санкционному законопроекту. Долго он ждать не будет. Сам Трамп, по данным газеты The Wall Street Journal, сообщил европейским лидерам, что Путин не готов завершить конфликт, поскольку считает, что побеждает. Тем временем Путин, явно настроенный именно таким образом – на победу (как он недавно выразился, «мы их не только дожмем, но и добьем»), вновь заявил, что Россия создает буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной в Курской, Брянской и Белгородской областях, которые граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Впервые он упомянул о буферной зоне в июне 2023 года. Но теперь, в свете подготовки меморандума о прекращении огня, — это новая «вводная» для готовящегося документа.

Вслед за Путиным директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин вспомнил, казалось, подзабытый тезис Москвы – о нелегитимности Зеленского как президента. Он сообщил, что тот не подходит по этой причине на роль подписанта меморандума, а народу Украины нужно выбрать новое руководство для подписания меморандума с Россией. Так что Москва подходит к подготовке этого документа с довольно высокой планкой и торопиться не собирается даже под массированными ударами дронов. Вернее, тем более не собирается под таким давлением. Что касается слухов про Ватикан как место для нового раунда переговоров, то их поспешил развеять Лавров, заявив, что будет «неэлегантно» для двух православных стран вести диалог на католической площадке. Так что пока две православные страны, видимо, останутся в Стамбуле – на мусульманской площадке. Также Лавров усилил жесткую риторику в адрес Киева, дав понять, что готовящийся Москвой меморандум мало чем будет отличаться от того, что представил Владимир Мединский в Стамбуле 16 мая. Якобы американцы, кстати, попросили заменить Мединского как представителя «жесткой линии» на кого-то более сговорчивого. Реакция Москвы на это неизвестна, но все же не стоит представлять Мединского как самостоятельного переговорщика: он всего лишь озвучивает позицию Кремля, в этом смысле кандидатура главного переговорщика от РФ может быть любой.