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Православный олигарх предложил отменить в России пенсии

17:44 845

Основатель российского холдинга «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев выступил за отмену пенсий для россиян, родившихся после 1995 года.

Как пишет The Moscow Times, по мнению Малофеева, это сподвигнет молодежь заводить как можно больше детей, чтобы те обеспечивали своих родителей в будущем. Сейчас же граждане в возрасте до 30 лет якобы полагаются на грядущую пенсию по старости и поэтому не стремятся создавать семьи, уверяет бизнесмен. «Пенсии заменили детей… Поколение нынешних пенсионеров не имеет детей, потому что сначала советская, а потом либеральная государственная пропаганда агитировала жить сначала для комсомольских строек, а потом для себя любимого. Эти люди уже никого не родят, чтобы исправить свою малодетность. А вот в отношении будущих пенсионеров — нынешней молодежи — такая мера может быть очень перспективной», — заявил Малофеев.

Бизнесмен напомнил, что в Российской империи пенсии давали только ограниченному кругу лиц, несмотря на это «каждая женщина рожала в среднем семеро детей» и никто не ждал денег от государства.

«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения, не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», — резюмировал Малофеев.

В ответ глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что социальное обеспечение россиян гарантировано Конституцией.

А член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Газете.Ru», что предложение Малофеева отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы повысить демографию, основано на непонимании страховой пенсионной системы. Депутат назвала идею Малофеева «полной ерундой» и заявила, что такой подход похож на родовое общество, от которого Россия уже ушла. «Если, по предложению Малофеева, вернуть тридцатилетним уплаченные взносы, то прежде всего возникает вопрос: а каким образом их забрать у тех пенсионеров, которым уже выплачены? То есть человек совершенно не понимает, о чем он говорит», — сказала Бессараб.

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