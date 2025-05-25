В Грузии осквернили флаг России. Реакция Захаровой

«Флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял», — написала представитель дипломатического ведомства в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага.

Инцидент произошел на музыкальном фестивале в Тбилиси, передавал телеканал RT. Эрекле Гецадзе во время выступления бросил российский флаг в урну, после чего сделал вид, что помочился на него.