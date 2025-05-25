В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана

Байрактар обратил внимание на острую зависимость Турции от внешних поставок энергоносителей, что делает ее уязвимой к международным колебаниям: «Мы вынуждены оплачивать аномально высокие счета за импорт нефти и газа, и это усугубляет дефицит текущего платежного баланса, - сказал министр. - Любая нестабильность в международных отношениях или геополитике немедленно отражается на нашей энергетической безопасности. Поэтому наша задача — добиться полной энергетической независимости».

Турецкий министр подчеркнул, в частности, что за последние 23 года экономика Турции продемонстрировала рост с 230 миллиардов до 1,3 триллиона долларов. Вслед за этим многократно увеличились и потребности страны в энергетике.

В данный момент перед Турцией стоят три стратегически значимые цели: обеспечение энергетической независимости, развитие оборонной промышленности и укрепление продовольственной безопасности. Об этом в интервью haqqin.az на полях конференции «Энергетика и горнодобывающая промышленность Турции», состоявшейся в университете Эрзинджана имени Бинали Йылдырыма, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

В этом контексте Байрактар отметил, что Турция делает ставку на освоение собственных энергетических ресурсов. В качестве примера он привел крупнейшее нефтяное месторождение страны — гору Габар в провинции Ширнак. Регион, который на протяжении трех десятилетий контролировался Рабочей партией Курдистана, был очищен от боевиков в 2019 году и с тех пор активно осваивается как нефтяная зона.

«Наша цель — охватить всю территорию страны: от глубоководного месторождения Сакарья в Черном море до нефтяных пластов в горах Габар, - подчеркнул Байрактар. - Это и есть путь к независимости».

Особое внимание Байрактар уделил международным энергетическим проектам, подчеркнув важность стратегического партнерства с Азербайджаном. По его словам, Турция активно расширяет геологоразведочную деятельность за пределами страны. В настоящее время четыре турецких судна занимаются поисками углеводородов в различных регионах. Также реализуются совместные проекты с Азербайджаном, Ираком, Ливией и Нигером, а в Сомали вся разведка ведется исключительно Турцией. Кроме того, Анкара предпринимает конкретные шаги по организации транспортировки туркменского газа в Европу через свою территорию.

Министр сообщил, что первая атомная электростанция в Турции — АЭС «Аккую» — сможет после ввода в полную эксплуатацию покрыть до 75 процентов внутренней потребности страны в электроэнергии. Он также напомнил о масштабной государственной поддержке в сфере энергоснабжения: «За последние три года мы выделили 1 триллион лир на компенсации расходов населения на электроэнергию и природный газ. Из каждой тысячи лир долга за газ государство покрывает 700 лир. В случае с электричеством государство берет на себя почти половину затрат», — уточнил Байрактар.

Министр напомнил, что в 2002 году, до прихода к власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана, природный газ был доступен лишь в пяти провинциях страны. Одним из ключевых предвыборных обещаний Эрдогана в тот год стало расширение газоснабжения на всю территорию Турции. Тогда это воспринималось как смелая, почти нереалистичная задача, однако сегодня, спустя 23 года, природный газ поступает во все 81 провинцию республики. Байрактар подчеркнул, что это достижение — символ целенаправленной государственной политики, ориентированной на независимость и устойчивое развитие.