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Россия планирует новое масштабное наступление летом
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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Наступление россиян в Украине

18:20 446

Российские войска продвинулись в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов на Новопавловском направлении и в районе еще одного на Покровском направлении, сообщили днем 25 мая аналитики информационного ресурса DeepState.

В оперативно-тактической группировке войск «Хортица» указали, что армия РФ, используя мототехнику, атаковала позиции украинских военных на Покровском направлении, однако успеха там не имела.

Пресс-офицер 14-й бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Украины Максим Бакулин заявил, что россияне постоянно меняют тактику наступательных действий на Покровском направлении.

Ранее DeepState сообщал, что под контролем российской армии в Сумской области оказался приграничный участок длиной приблизительно в 14 км и глубиной до 6 км. Эксперты отметили, что этот участок последние месяцы считался серой зоной. «В данном районе (российские солдаты) используют пехоту и применяют квадроциклы для быстрого проезда до заданной точки штурма», - сообщили в DeepState.

Отмечается, что ситуация сложная. «После вытеснения нас из Курщины у них в планах было создание «буферной зоны» на Сумщине», - сообщили украинские эксперты.

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