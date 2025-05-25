Наступление россиян в Украине

Российские войска продвинулись в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов на Новопавловском направлении и в районе еще одного на Покровском направлении, сообщили днем 25 мая аналитики информационного ресурса DeepState.

В оперативно-тактической группировке войск «Хортица» указали, что армия РФ, используя мототехнику, атаковала позиции украинских военных на Покровском направлении, однако успеха там не имела.

Пресс-офицер 14-й бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Украины Максим Бакулин заявил, что россияне постоянно меняют тактику наступательных действий на Покровском направлении.

Ранее DeepState сообщал, что под контролем российской армии в Сумской области оказался приграничный участок длиной приблизительно в 14 км и глубиной до 6 км. Эксперты отметили, что этот участок последние месяцы считался серой зоной. «В данном районе (российские солдаты) используют пехоту и применяют квадроциклы для быстрого проезда до заданной точки штурма», - сообщили в DeepState.

Отмечается, что ситуация сложная. «После вытеснения нас из Курщины у них в планах было создание «буферной зоны» на Сумщине», - сообщили украинские эксперты.