Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе

Бурса стала местом проведения в воскресенье, 25 мая, очередного митинга оппозиционной Республиканской народной партии под лозунгом «Народ отстаивает свою волю», сообщают турецкие СМИ.

РНП организует каждую неделю в различных провинциях Турции митинги с требованием проведения досрочных президентских выборов и освобождения арестованного кандидата в президенты Экрема Имамоглу.

Городская площадь, где проходит митинг, перекрыта полицейскими. На месте митинга вывешены флаг Турции, портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, председателя РНП Озгюра Озеля и флаги оппозиционной партии. На здании на площади вывешен баннер с фотографией Озеля и Имамоглу.

На месте проведения митинга также дежурят машины скорой помощи. Судя по видеокадрам, на митинге пока не столь многолюдно, как на предыдущих акциях оппозиции.