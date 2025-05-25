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Россия планирует новое масштабное наступление летом
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Россия планирует новое масштабное наступление летом

На Москву снова летят беспилотники, закрыты аэропорты

18:59 945

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в телеграм два сообщения с интервалом в 15 минут, из которых следует, что силы ПВО Минобороны РФ сбили два дрона, летевшие на Москву. Других подробностей он не привел.

Одновременно с публикацией первой версии этого поста московский мэр сообщил о третьем сбитом беспилотнике.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что два московских аэропорта — Внуково и Домодедово, а также аэропорт Московской области Жуковский временно не принимают и не выпускают самолеты. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщил он.

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