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Анна Акопян отвечает своим недругам

19:15 1085

Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в последнее время почти ежедневно публикует в социальной сети посты в ответ своим недоброжелателям, которые критикуют ее за выбор одежды, якобы не соответствующей ее статусу и официальному дресс-коду, а также за политические высказывания. Об этом пишут армянские СМИ.

Отмечается, что Акопян, несмотря на наличие юридических средств защиты от оскорблений, клеветы и дезинформации, отвечает своим критикам в Сети и использует при этом словесные оскорбления.

«Свобода слова и выражения собственного мнения - неотъемлемое право каждого. И отныне я буду реализовывать это свое право», - написала Акопян на своей странице в соцсетях.

Акопян пишет многочисленные посты, делясь статьями или комментариями о себе, в свою очередь называя публикации «своих недругов» невежественными. «Пока я буду сталкиваться с этими насмешками и оскорблениями, ответ будет таким же», — заключила Акопян.

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