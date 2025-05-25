В Стамбуле переговоры Эрдогана и премьер-министра Пакистана

Глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун ранее сообщал в социальной сети, что «во время приема президента Шарифом будут рассмотрены различные аспекты двусторонних отношений между Турцией и Пакистаном, а также процессы сотрудничества, осуществляемые в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, который был создан между двумя странами и последнее заседание которого состоялось по случаю визита президента в Исламабад в феврале этого года».

По словам Алтуна, помимо двусторонних отношений на встрече также будут обсуждаться региональные и международные вопросы, включая борьбу с терроризмом.