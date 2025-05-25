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Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку

обновлено 20:31
Отдел спорта
20:31 823

Сборная Азербайджана обыграла Мавританию со счетом 2:0.

Первый гол на 44-й минуте был забит после удара Мирмехди Рзаева. Мяч от ноги мавританского футболиста залетел в ворота. А на 52-й минуте Рамиз Човдаров реализовал пенальти.

Таким образом, с 7 очками сборная Азербайджана заняла 1-е место в группе «А». Мавритания с 4 очками стала второй, опередив Бахрейн по результату очной игры.

Азербайджан и Мавритания вышли в 1/8 финала. Их соперники определятся сегодня после матча Румыния - Франция, который начнется в 22:00.

*** 19:25

В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Сегодня свою третью и заключительную игру на групповой стадии проведет сборная Азербайджана. В матче, который начнется в 19:30, соперником команды Эльшада Гулиева будет Мавритания.

Напомним, наша команда в первом матче сыграла вничью с Бахрейном (1:1), а во втором - обыграла Словению (4:0). Мавритания поделила очки со Словенией (1:1) и одолела Бахрейн (2:0).

Сегодня в матче 3-го тура Бахрейн выиграл у Словении - 4:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чтобы занять в группе 1-е место, сборной Азербайджана достаточно сыграть сегодня вничью. В 1/8 финала команды группы «А» будут играть со сборными из группы «B». Здесь также осталось провести одну игру. Узбекистан уже вышел в плей-офф. За вторую путевку борьбу ведут Франция и Румыния.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Групповой этап на чемпионате мира завершится завтра.

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