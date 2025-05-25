Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку

Сборная Азербайджана обыграла Мавританию со счетом 2:0.

Первый гол на 44-й минуте был забит после удара Мирмехди Рзаева. Мяч от ноги мавританского футболиста залетел в ворота. А на 52-й минуте Рамиз Човдаров реализовал пенальти.

Таким образом, с 7 очками сборная Азербайджана заняла 1-е место в группе «А». Мавритания с 4 очками стала второй, опередив Бахрейн по результату очной игры.

Азербайджан и Мавритания вышли в 1/8 финала. Их соперники определятся сегодня после матча Румыния - Франция, который начнется в 22:00.

*** 19:25

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