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Сириец и чеченец остановили резню в Германии

19:35 1165

Чеченец и сириец помогли остановить резню 23 мая на главном вокзале Гамбурга в пятницу вечером, пишет Spiegel.

Сириец — 19-летний беженец из пригорода Алеппо Мухаммад Аль Мухаммад, который живет в Германии с сентября 2022 года, данные о личности чеченца не разглашаются. Когда Мухаммад ожидал поезд на перроне, он заметил женщину с ножом и принял решение действовать, вместо того чтобы убежать вместе с паникующей толпой.

Мухаммад Аль Мухаммад

В результате нападения Лидии С. пострадали 18 человек, семеро получили тяжелые ранения, четверо находились в критическом состоянии. По данным полиции, сейчас все пострадавшие находятся в стабилизированном состоянии. Судья принял решение о помещении подозреваемой в клинику.

Лидия С. — 39-летняя белая немецкая гражданка родом из Нижней Саксонии. По словам Аль Мухаммада, чеченец ударил нападавшую по колену, после чего она упала. Сириец удерживал женщину, прижав ее руки к рюкзаку, чтобы она не могла подняться. Подозреваемая не кричала и не сопротивлялась, нож в тот момент лежал на рельсах.

Через две минуты на место происшествия прибыла совместная патрульная группа из федеральной и земельной полиции, охраны метро и службы безопасности Deutsche Bahn, которая задержала нападавшую. После допроса Аль Мухаммада доставили в участок, где полицейские поблагодарили молодого человека и угостили капучино.

Лидия С. была выписана 22 мая из специализированной клиники в Бремерхафене, где провела четыре дня. Полиция неоднократно выезжала на вызовы, связанные с ней, в нескольких федеральных землях. Несмотря на это, при выписке из психиатрической клиники в Бремерхафене было якобы установлено, что она не представляет острой опасности для окружающих. Теперь судья снова распорядился о ее помещении в психиатрическую клинику по обвинению в покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений в 15 случаях.

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