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Россия планирует новое масштабное наступление летом
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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Мечты Медведева

19:47 797

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «буферная зона» может занять практически всю территорию Украины.

Медведев в соцсети Х обнародовал видео, на котором почти вся территория Украины обозначена как «буферная зона». Он добавил к видео подпись: «Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так».

Видео появилось в англоязычном телеграм-канале Медведева. На представленных кадрах «буферная зона» — ее обозначили красным цветом — занимает большую часть Украины, за исключением небольшой площади на западе. Украинская территория обозначена синим цветом, российская — зеленым.

В конце мая президент РФ сообщил, что российские военные работают над созданием «необходимой буферной зоны» для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.

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