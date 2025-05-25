USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Второй блэкаут на французской Ривьере

19:55 450

На французской Ривьере второй раз за два дня произошло отключение электричества, сообщает BBC.

Его вызвал пожар минувшей ночью на подстанции в Ницце, который власти считают поджогом. Накануне в соседних Каннах произошло отключение электроэнергии, предположительно, вызванное саботажем.

Пожар в Ницце вспыхнул около 02:00 по местному времени в воскресенье, оставив без электричества по меньшей мере 45 тыс. домов. Полиция Ниццы сообщает, что у подстанции, расположенной в западной части города, были обнаружены следы шин, а дверь была «сломана». От отключения электроэнергии также пострадали аэропорт Ниццы, трамвайная сеть и соседние города. Подачу электроэнергии удалось восстановить к утру.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в соцсети X, что «решительно осуждает» «злонамеренные действия, которые затрагивают нашу страну». Заместитель мэра города Гаэль Нофри заявил, что пожар на подстанции «вероятно, имеет криминальное происхождение».

Днем ранее от крупного отключения электроэнергии пострадали Канны, где завершался международный кинофестиваль. Как сообщил региональный оператор электроэнергии RTE, без электричества в Каннах и близлежащих городах французской Ривьеры на несколько часов осталось в общей сложности около 160 тысяч домов. Несколько киносеансов было прервано, но через некоторое время организаторы смогли переключиться на автономные топливные генераторы. Основной причиной инцидента полиция и прокуратура называют саботаж: поджог одной из подстанций и повреждение линии электропередач. На данный момент связь между этими двумя инцидентами не установлена.

Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку
Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку обновлено 20:31
20:31 830
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
20:24 117
Встретимся осенью. Кто выживет…
Встретимся осенью. Кто выживет… наша аналитика
17:32 2722
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе новость дополнена
18:37 1248
Наступление россиян в Украине
Наступление россиян в Украине
18:20 2078
Палестинцев насильственно переселяют в Африку?
Палестинцев насильственно переселяют в Африку? Тамара Хаддад и Михаил Бородкин комментируют для haqqin.az
13:52 2855
В России отрапортовали о масштабном ударе по Украине, в котором погибли дети
В России отрапортовали о масштабном ударе по Украине, в котором погибли дети фото; обновлено 15:48
15:48 13219
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности все еще актуально
12:26 5898
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!»
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!» и поэт, и гражданин
15:44 3787
Зеленский направил письмо Алиеву
Зеленский направил письмо Алиеву
16:20 3600
Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки
Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки
13:24 6498

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку
Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку обновлено 20:31
20:31 830
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
20:24 117
Встретимся осенью. Кто выживет…
Встретимся осенью. Кто выживет… наша аналитика
17:32 2722
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе новость дополнена
18:37 1248
Наступление россиян в Украине
Наступление россиян в Украине
18:20 2078
Палестинцев насильственно переселяют в Африку?
Палестинцев насильственно переселяют в Африку? Тамара Хаддад и Михаил Бородкин комментируют для haqqin.az
13:52 2855
В России отрапортовали о масштабном ударе по Украине, в котором погибли дети
В России отрапортовали о масштабном ударе по Украине, в котором погибли дети фото; обновлено 15:48
15:48 13219
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности все еще актуально
12:26 5898
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!»
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!» и поэт, и гражданин
15:44 3787
Зеленский направил письмо Алиеву
Зеленский направил письмо Алиеву
16:20 3600
Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки
Вертолет Путина в эпицентре украинской атаки
13:24 6498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться