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Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»

20:24 119

Многие международные союзники решили пересмотреть свои отношения с Израилем из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа, пишет Axios.

Издание отмечает, что после нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху заручился беспрецедентной международной поддержкой. Но за последние два месяца Нетаньяху «потерял многих из своих оставшихся друзей на Западе», пишет Axios.

Поддержка израильского премьера ослабевала по мере продвижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Недовольство на Западе достигло пика, когда израильские военные объявили о начале новой наземной операции в секторе, указывает портал. Все больше стран рассматривают возможность признания Палестины самостоятельным государствам. К таким относятся Франция и Саудовская Аравия. В июне обе страны будут председательствовать на международной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта. По итогам этого саммита Париж и Эр-Рияд могут объявить о признании Палестины, пишет Axios.

Год назад о признании Палестины объявила Норвегия. Вслед за ней о подобном шаге также сообщили Испания и Ирландия. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из всех трех европейских стран. Нетаньяху назвал их решение «вознаграждением террора».

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