И командующий армии Пакистана в Турции

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром.
Согласно заявлению, опубликованному турецким министерством, Гюлер провел встречу с командующим Муниром в Стамбуле.
Во встрече также принял участие командующий сухопутными войсками ВС Турции генерал Сельчук Байрактароглу.
Отметим, что в Турции с визитом также находится премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По сообщению турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьера Пакистана. Встреча прошла в закрытом для прессы формате.