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И командующий армии Пакистана в Турции

20:33 694

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром.

Согласно заявлению, опубликованному турецким министерством, Гюлер провел встречу с командующим Муниром в Стамбуле.

Во встрече также принял участие командующий сухопутными войсками ВС Турции генерал Сельчук Байрактароглу.

Отметим, что в Турции с визитом также находится премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По сообщению турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьера Пакистана. Встреча прошла в закрытом для прессы формате.

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