USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Испания призывает мир к санкциям против Израиля

20:55 583

Международное сообщество должно рассмотреть возможность введения санкций против Израиля, чтобы остановить войну в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в преддверии сегодняшней встречи в Мадриде европейских и арабских стран, на которой будет дан призыв прекратить наступление.

По словам Альбареса, гуманитарная помощь должна поступать в Газу «массово, беспрепятственно, нейтрально, чтобы Израиль не решал, кому можно есть, а кому нет».

После того, как на этой неделе Евросоюз принял решение пересмотреть свое соглашение о сотрудничестве с Израилем, Альбарес заявил: «Мы должны рассмотреть санкции, мы должны сделать все, рассмотреть все, чтобы остановить эту войну».

Альбарес также сообщил, что власти Испании выступили за введение эмбарго на поставки оружия Израилю, чтобы добиться прекращения боевых действий в секторе Газа. По его словам, нужно остановить «эту несправедливую, жестокую и бесчеловечную войну Израиля в секторе Газа». «Если война не прекратится, соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, основанное... на уважении прав человека, должно быть немедленно приостановлено, - сказал испанский дипломат журналистам. - Всем необходимо привести в действие эмбарго на поставки оружия, не может быть продажи оружия Израилю». «Нам необходимо пересмотреть национальный список индивидуальных санкций, которые есть у каждого из нас и у ЕС», - добавил глава МИД.

«Мы все согласны с тем, что являемся свидетелями бессмысленной войны, не имеющей никакой военной цели, кроме желания превратить Газу в огромное кладбище», - считает Альбарес.

Главу МИД спросили, готова ли Испания двигаться вперед в вопросе введения индивидуальных санкций, в том числе в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Что касается индивидуальных санкций, то мы не исключаем никаких, - уточнил Альбарес. - Мы хотим, чтобы этот список индивидуальных санкций включал всех тех, кто не верит в решение о создании двух государств и кто своими действиями делает его невозможным».

В Мадриде проходит встреча, посвященная ближневосточному урегулированию. В ней принимают участие представители европейских и арабских стран, Бразилии и международных организаций.

У Трампа жестокий удар России по Украине назвали «позорным»
У Трампа жестокий удар России по Украине назвали «позорным» фото; обновлено 21:12
21:12 15272
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
17:54 2571
Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку
Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку обновлено 20:31
20:31 2030
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
20:24 1302
Встретимся осенью. Кто выживет…
Встретимся осенью. Кто выживет… наша аналитика
17:32 3827
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе новость дополнена
18:37 1928
Наступление россиян в Украине
Наступление россиян в Украине
18:20 2937
Палестинцев насильственно переселяют в Африку?
Палестинцев насильственно переселяют в Африку? Тамара Хаддад и Михаил Бородкин комментируют для haqqin.az
13:52 3155
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности все еще актуально
12:26 6179
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!»
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!» и поэт, и гражданин
15:44 4565
Зеленский направил письмо Алиеву
Зеленский направил письмо Алиеву
16:20 4339

ЭТО ВАЖНО

У Трампа жестокий удар России по Украине назвали «позорным»
У Трампа жестокий удар России по Украине назвали «позорным» фото; обновлено 21:12
21:12 15272
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
17:54 2571
Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку
Азербайджан обыграл Мавританию и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку обновлено 20:31
20:31 2030
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
20:24 1302
Встретимся осенью. Кто выживет…
Встретимся осенью. Кто выживет… наша аналитика
17:32 3827
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе новость дополнена
18:37 1928
Наступление россиян в Украине
Наступление россиян в Украине
18:20 2937
Палестинцев насильственно переселяют в Африку?
Палестинцев насильственно переселяют в Африку? Тамара Хаддад и Михаил Бородкин комментируют для haqqin.az
13:52 3155
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности
Переговоры Ильхама Алиева и главы МИД Украины: подробности все еще актуально
12:26 6179
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!»
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!» и поэт, и гражданин
15:44 4565
Зеленский направил письмо Алиеву
Зеленский направил письмо Алиеву
16:20 4339
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться