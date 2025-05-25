Испания призывает мир к санкциям против Израиля

По словам Альбареса, гуманитарная помощь должна поступать в Газу «массово, беспрепятственно, нейтрально, чтобы Израиль не решал, кому можно есть, а кому нет».

Международное сообщество должно рассмотреть возможность введения санкций против Израиля, чтобы остановить войну в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в преддверии сегодняшней встречи в Мадриде европейских и арабских стран, на которой будет дан призыв прекратить наступление.

После того, как на этой неделе Евросоюз принял решение пересмотреть свое соглашение о сотрудничестве с Израилем, Альбарес заявил: «Мы должны рассмотреть санкции, мы должны сделать все, рассмотреть все, чтобы остановить эту войну».

Альбарес также сообщил, что власти Испании выступили за введение эмбарго на поставки оружия Израилю, чтобы добиться прекращения боевых действий в секторе Газа. По его словам, нужно остановить «эту несправедливую, жестокую и бесчеловечную войну Израиля в секторе Газа». «Если война не прекратится, соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, основанное... на уважении прав человека, должно быть немедленно приостановлено, - сказал испанский дипломат журналистам. - Всем необходимо привести в действие эмбарго на поставки оружия, не может быть продажи оружия Израилю». «Нам необходимо пересмотреть национальный список индивидуальных санкций, которые есть у каждого из нас и у ЕС», - добавил глава МИД.

«Мы все согласны с тем, что являемся свидетелями бессмысленной войны, не имеющей никакой военной цели, кроме желания превратить Газу в огромное кладбище», - считает Альбарес.

Главу МИД спросили, готова ли Испания двигаться вперед в вопросе введения индивидуальных санкций, в том числе в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Что касается индивидуальных санкций, то мы не исключаем никаких, - уточнил Альбарес. - Мы хотим, чтобы этот список индивидуальных санкций включал всех тех, кто не верит в решение о создании двух государств и кто своими действиями делает его невозможным».

В Мадриде проходит встреча, посвященная ближневосточному урегулированию. В ней принимают участие представители европейских и арабских стран, Бразилии и международных организаций.