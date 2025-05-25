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Мальта собирается признать независимость Палестины

21:36 350

Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна в ближайшее время признает независимость Палестины, пишет Times of Malta.

На Мальте есть палестинский посол, эта страна в 2024 году поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, в которой признается право Палестины на полноправное членство в организации, но формально о признании палестинского государства пока не объявляла.

По словам Абелы, пишет Times of Malta, соответствующее заявление будет сделано 20 июня на международной конференции, организованной Саудовской Аравией и Францией при поддержке ООН. Представители властей Мальты, отмечает издание, дали понять, что их страна будет не единственной, кто объявит на конференции о признании Палестины.

По данным Axios, признать независимость Палестины в июне собирается и Франция. О планах сделать такое заявление «в ближайшие месяцы» президент Франции Эммануэль Макрон говорил в апреле 2025 года.

В 2024 году о признании независимости Палестины объявляли Норвегия, Ирландия, Испания, Словения.

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