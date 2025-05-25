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«Вторая попытка» Баграта Галстаняна

21:50 519

Архиепископ Баграт Галстанян, который в 2024 году безуспешно пытался поднять жителей Армении против правительства, 25 мая в беседе с журналистами сделал несколько заявлений.

В частности, Галстанян заявил, что «мы (не указав при этом, кто это «мы» - ред.) уже несколько месяцев готовим людей к уличной борьбе».

«Уже 3-4 месяца мы проводим организационные работы по всей территории Армении. Мы проделали огромную работу по подготовке людей к уличной борьбе, гражданскому неповиновению, и я более чем уверен, что мы поставим точку», - уверяет Галстанян.

Архиепископ без подробностей заявил, что «есть несколько обстоятельств. После них об этом будет объявлено. Выборы в 2026 году должны быть проведены без «Гражданского договора» (правящая в Армении партия – ред.).

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