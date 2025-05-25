Судно с опасным грузом затонуло в Аравийском море

Контейнеровоз Sujata под флагом Либерии затонул в Аравийском море, на его борту находился опасный груз, сообщает пресс-служба береговой охраны Индии на странице в X.

«На судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасными грузами и 12 с карбидом кальция. Кроме того, в танках судна находилось 84,44 т дизельного топлива и 367,1 т топочного мазута», — говорится в сообщении.

Пока информации о разливе нефти не поступало.

Издание The Indian Express со ссылкой на представителя Минобороны Индии сообщило, что среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Все 24 человека, находившиеся на борту, спасены.

Контейнеровоз вышел из порта Вижинджам в городе Тируванантапураме, он направлялся в Кочин и должен был прибыть 24 мая.