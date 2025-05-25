Все соперники «Карабаха» на старте в Лиге чемпионов

Сегодня стали известны все возможные соперники футбольного клуба «Карабах» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Также сегодня определилась корзина, в которой окажется «Карабах» при жеребьевке 3-го раунда.
Итак, как мы уже сообщали, «Карабах» благодаря высокому рейтингу освобожден от участия в 1-м раунде и стартует сразу со 2-го. Здесь чемпион Азербайджана будет среди «сеяных» клубов, а значит, получит относительно слабого соперника.
«Карабаху» могут достаться «Пафос» (Кипр), «Риека» (Хорватия), а также победители пар 1-го квалификационного раунда с участием таких команд, как «Жальгирис» (Литва), РФШ (Латвия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), КуПС (Финляндия), ТНС (Уэльс), «Дрита» (Косово), «Брейдаблик» (Исландия), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Будучность» (Черногория).
Жеребьевка 2-го раунда состоится 18 июня. Игры этой стадии пройдут 22/23 и 29/30 июля. Жеребьевка 3-го раунда пройдет 21 июля, то есть еще до игр второго этапа. Тут «Карабах» с трудом попал в число «сеяных». Спасибо хорватской «Риеке», которая сегодня стала чемпионом своей страны, опередив загребское «Динамо».
Из-за низкого рейтинга «Риеки» «Карабах» окажется «сеяным» вместе с «Копенгагеном» (Дания), «Црвена Звездой» (Сербия), «Ференцварошем» (Венгрия), тель-авивским «Маккаби» (Израиль) и «Слованом» (Словакия).
На данный момент в потенциальных соперниках у них победители пар 2-го раунда с участием киевского «Динамо» (Украина), «Леха» (Польша), «Лудогореца» (Болгария), ФКСБ (Румыния), «Олимпии» (Словения) и «Мальме» (Швеция). Но чемпионам Болгарии, Румынии, Словении и Швеции еще надо пройти 1-й квалификационный раунд.
Матчи 3-го раунда пройдут 5/6 августа и 12 августа. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 4 августа. «Карабах» примет в ней участие, если пройдет 2-й раунд. Тут команда Гурбана Гурбанова будет «несеяной». В числе возможных соперников «Буде-Глимт» (Норвегия), «Селтик» (Шотландия), а также «Копенгаген», «Црвена Звезда» и «Ференцварош», если эти три команды преодолеют 2-й раунд.