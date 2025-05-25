Все соперники «Карабаха» на старте в Лиге чемпионов

Сегодня стали известны все возможные соперники футбольного клуба « Карабах » во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Также сегодня определилась корзина, в которой окажется « Карабах » при жеребьевке 3-го раунда.

Итак, как мы уже сообщали, «Карабах» благодаря высокому рейтингу освобожден от участия в 1-м раунде и стартует сразу со 2-го. Здесь чемпион Азербайджана будет среди «сеяных» клубов, а значит, получит относительно слабого соперника.

«Карабаху» могут достаться «Пафос» (Кипр), «Риека» (Хорватия), а также победители пар 1-го квалификационного раунда с участием таких команд, как «Жальгирис» (Литва), РФШ (Латвия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), КуПС (Финляндия), ТНС (Уэльс), «Дрита» (Косово), «Брейдаблик» (Исландия), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Будучность» (Черногория).

Жеребьевка 2-го раунда состоится 18 июня. Игры этой стадии пройдут 22/23 и 29/30 июля. Жеребьевка 3-го раунда пройдет 21 июля, то есть еще до игр второго этапа. Тут «Карабах» с трудом попал в число «сеяных». Спасибо хорватской «Риеке», которая сегодня стала чемпионом своей страны, опередив загребское «Динамо».