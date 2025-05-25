Американские университеты возвращаются к письменным экзаменам

По данным университетских книжных магазинов, продажи «голубых книжек» (по традиционному цвету обложки) выросли за последние два учебных года более чем на 30% в Техасском университете A&M, почти на 50% в Университете Флориды и на 80% в Калифорнийском университете в Беркли.

Проблема обмана студентами преподавателей с помощью ИИ стала настолько серьезной, что они вынуждены возвращаться к рукописным экзаменам. Студенты полагаются на ИИ для выполнения домашних заданий по математике, экономике, программированию и написанию эссе.

Основным производителем экзаменационных тетрадей в США является семейная компания Roaring Spring Paper Products из Пенсильвании, которая производит несколько миллионов «голубых книжек» ежегодно по цене 23 цента за штуку. После спада продаж в 2020-2021 годах из-за пандемии компания отмечает восстановление спроса на свою продукцию благодаря борьбе с ИИ-мошенничеством в учебных заведениях.

Отмечается, что, несмотря на эффективность рукописных экзаменов в борьбе с обманом, многие преподаватели испытывают противоречивые чувства по этому поводу. Они считают, что студенты должны учиться использовать ИИ для повышения эффективности, поскольку эти инструменты станут частью их будущей карьеры. Однако пока «голубые книжки» остаются одним из немногих способов убедиться, что студенты действительно усвоили материал.