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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Влиятельный соратник канцлера Германии хочет говорить с Россией

25 мая 2025, 23:33 355

Глава правительства восточной немецкой земли Саксония и член правящей на федеральном уровне партии ХДС Михаэль Кречмер призвал начать обсуждение с Россией возможности перезапуска газопровода Nord Stream по дну Балтийского моря. Об этом передает BBC.

Это «возможный выход на разговор с Россией», сказал он.

Михаэль Кречмер

Кречмер и ранее выступал за смягчение позиции Германии в отношении России. Он сказал, что это был бы «позитивный подход», в отличие от «попыток принуждения России, как было до сих пор». «Пока мы продолжаем говорить: «Нам от вас ничего не нужно, импорт газа нам не нужен, мы лишь применяем санкции», никаких причин разговаривать с нами нет», — описал свое видение позиции России в отношении Германии Кречмер.

Газопровод Nord Stream был построен в 2021 году, но не заработал: он не успел получить лицензию в Германии, а с началом полномасштабного российского вторжения процедура была прекращена.

Канцлер Фридрих Мерц высказывался против запуска Nord Stream, он заметил, что этот проект «не имеет операционной лицензии, и не следует ожидать, что это изменится». Financial Times ранее писала, что Мерц поддерживает идею ввести санкции против Nord Stream на уровне ЕС, чтобы тем самым затруднить возрождение этого проекта в перспективе.

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