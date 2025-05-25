Тысяча беспилотников за одну атаку может стать реальностью

Журналисты издания напомнили, что в ночь на 25 мая Россия осуществила самую крупную воздушную атаку на Украину: было запущено 298 беспилотников.

Россия резко увеличила производство беспилотников типа «шахед». Новые удары по Украине становятся все более изощренными. Год назад удар 30 дронов по Украине за одну ночь считался чем-то исключительным. Теперь Россия регулярно запускает сотни беспилотников. Об этом говорится в публикации The Economist.

В издании подчеркнули, что в 2024 году в России производили в среднем около 300 «шахедов» в месяц. Сейчас такое количество выпускается менее чем за три дня.

По данным ГУР Минобороны Украины, россияне хотят производить по 500 «шахедов» в день. В издании предупредили, что если россияне добьются своей цели, то удары по Украине 1000 дронами одновременно могут стать реальностью.

Кроме того, журналисты напомнили, что россияне постоянно модифицируют «шахеды».

Несмотря на надежды на прекращение огня, Россия находит все новые способы прорвать противовоздушную оборону Украины, добавили в издании.

Украинские инженеры признались в разговоре с журналистами, что их больше всего беспокоит то, как российские беспилотники теперь управляются. Они поделились, что модифицированные дроны больше не боятся украинских средств РЭБ, так как не зависят от GPS. Эти беспилотники управляются при помощи искусственного интеллекта и используют мобильные интернет-сети Украины. Кроме того, некоторые российские дроны управляются при помощи Telegram-ботов. По словам украинских инженеров, российские операторы в режиме реального времени получают все данные о полете.

Ранее в Украине дроны в основном сбивали мобильные группы с пулеметами, ракетами с плеча и артиллерией малой дальности. По словам полковника Дениса Смажного, российские дроны сперва летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются на высоту 2 000-2 500 метров, приближаясь к городам. Поэтому Украине приходится задействовать вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики.