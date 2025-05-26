Американский посол сделал неожиданное заявление

В публикации американского дипломата говорится, что «мы стоим вместе с Турцией, странами Персидского залива и Европой - на этот раз плечом к плечу с самим сирийским народом, а не с войсками, риторикой или воображаемыми границами. С падением режима Асада мы открыли дверь к миру, отменив санкции, мы позволяем сирийскому народу наконец проложить путь к процветанию и безопасности».

Специальный посланник США по Сирии и посол в Турции Том Баррак в социальной сети написал о сотрудничестве с Сирией, Турцией, Ближним Востоком и Европой.

Баррак заявил, что «столетие назад Запад навязал карты, мандаты, нарисованные границы и иностранные правительства. Соглашение Сайкса - Пико разделило Сирию и весь регион не ради мира, а ради имперской выгоды. Эта ошибка стоила жизни многим поколениям. Мы не повторим ее», - сказал он.

Посол добавил, что «эпоха западного вмешательства» закончилась и будущее принадлежит региональным решениям, а также дипломатии, основанной на партнерстве и уважении».

Баррак напомнил слова президента США Дональда Трампа, высказанные в Эр-Рияде 13 мая, о том, что «времена, когда западные интервенты прилетали на Ближний Восток, чтобы читать лекции о том, как жить и управлять, прошли».

Дипломат заявил, что возрождение Сирии возможно лишь благодаря достоинству, единству и инвестициям в сирийский народ.

В мае 1916 года Великобритания и Франция путем обмена нотами между высокопоставленными дипломатами заключили соглашение Сайкса - Пико. Британский дипломат Марк Сайкс и его французский коллега Жак Пико - авторы тайного соглашения о разделе значительной части территории Османской империи между союзниками по окончании Первой мировой войны. Французам должны были отойти юго-восток современной Турции, северный Ирак, Сирия и Ливан. Британцы получали контроль над южными и центральными областями современного Ирака, территорию, соответствующую современной Иордании, и район вокруг города Хайфа.

На территории между двумя этими зонами (сегодня здесь расположены часть Сирии, Иордания, западный Ирак и северо-восточная часть арабского полуострова) планировалось создать арабское королевство под британо-французским протекторатом. Присоединилась к соглашению и Россия, которой были обещаны проливы Босфор и Дарданеллы.