Российские военные сопровождают суда «теневого флота»

Россия начала обеспечивать военное сопровождение танкеров своего «теневого флота» при проходе Финского залива. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в программе телеканала Yle Ykkösaamu.

По его словам, «российское военное присутствие в регионе было заметно всегда, это не новость. Однако наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил». Хяккянен отметил, что это «совершенно новая особенность».

Отмечается, что Россия также концентрирует значительные военные силы вблизи восточной границы Финляндии.

Несмотря на усиление российской военной активности, Хяккянен подчеркнул, что прямой угрозы для Финляндии нет. «Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы», — заявил он, отметив, что безопасность страны обеспечивается тесным сотрудничеством с союзниками по НАТО и администрацией Трампа.

В пятницу Министерство обороны Финляндии сообщило о нарушении двумя российскими военными самолетами воздушного пространства страны у побережья Порвоо. Военно-морские силы также зафиксировали дальнейший рост военного трафика в Финском заливе.