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Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
00:56 1022

В середине мая в Палату представителей Конгресса США был отправлен налоговый законопроект Дональда Трампа. Но на этой неделе он оказался на грани провала. Виновниками были трое республиканцев из числа кубино-американцев – Карлос Хименес, Марио Диас-Баларт и Мария Эльвира Салазар. Они заявили, что не поддержат билль из-за того, что Белый дом отказался отменять санкции против Венесуэлы.

В центре скандала оказался вопрос о лицензии компании Chevron для работы на венесуэльских нефтяных полях. Американский гигант фактически держит на плаву не только нефтянку, но и всю полностью развалившуюся при Николасе Мадуро экономику страны. Трамп отозвал лицензию в феврале и дал Chevron три месяца, чтобы свернуть свой бизнес в Венесуэле. А сейчас выяснилось, что Министерство финансов США продлевает лицензию. В результате налоговый билль, который Трамп назвал «таким большим и красивым», оказался под угрозой.

Трое республиканцев провалили проект Трампа

Однако буквально на следующий день, как это часто бывает в трамповской администрации, ситуация резко поменялась. У Chevron все-таки отбирают лицензию. Трое законодателей успокоились и сказали, что они поддержат масштабный налоговый законопроект.

В этой истории есть любопытный подтекст. За сохранение американской нефтяной компании в Венесуэле выступал Ричард Гренелл, посол по особым поручениям Трампа. В высшей степени мутная личность, он на первом сроке Дональда Трампа провалил свою миссию в Германии, в которую был назначен послом, а потом не справился с руководством национальной разведки. Сейчас Гренелл является «специалистом широкого профиля» - он готовит стратегию по борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, с недавних пор возглавляет Кеннеди Центр, важнейший центр искусств Америки, а также спорадически выступает переговорщиком с Мадуро.

И вот при выполнении этой функции Гренелл проявляет поразительную самостоятельность в интересах венесуэльского режима. В конце января этот «спецпосол» посетил Каракас, где уговаривал Мадуро принять депортируемых из США венесуэльских иммигрантов. Диктатор согласился и в качестве жеста доброй воли освободил шестерых американцев, которые сидели в тюрьме по обвинению в незаконном проникновении в страну. Гренелл объявил это своей грандиозной победой.

Новая авантюра мутного Гренелла

Однако в начале марта Мадуро изменил свое решение и отказался далее принимать сограждан. Тогда в дело срочно вмешался государственный секретарь Марко Рубио, который договорился с президентом Сальвадора Найибом Букеле о приеме венесуэльцев.

Гренелл тем не менее решил продолжать свою миротворческую миссию. Он пообещал Мадуро сохранить лицензию Chevron, и тот освободил еще одного американца - военного ветерана Джо Сент-Клэра. Ветеран был доставлен к послу на карибский остров Антигуа.

Проблема заключалась в том, что никто в Госдепартаменте и слыхом не слыхивал об этой миссии Ричарда Гренелла, и, как говорят осведомленные источники, о ней мог не знать и президент Трамп. То есть это была чистая импровизация посла по особым поручениям.

Говорят, что Рубио был взбешен. Между ним и Гренеллом, который формально ему подчиняется, уже давно сложились крайне неприязненные отношения. Во многом это связано с Венесуэлой. Гренелл является адвокатом Мадуро и говорит, что если США уйдут из Венесуэлы, ее нефть захватит Китай.

Рубио не чета Ди Вэнсу

Рубио, выходец из кубинской семьи, в прошлом сенатор от Флориды - непримиримый противник левых диктаторских режимов на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа. Насколько можно понять, он созвонился с тремя законодателями - республиканцами и заверил их, что все решит. Так оно и произошло - на следующий день после того, как Минфин объявил о том, что лицензия Chevron сохраняется, она была отменена. Санкции против наркорежима Мадуро сохраняются. Трамповский налоговый билль был спасен.

Марко Рубио, возглавляющий Госдепартамент и одновременно Совет национальной безопасности, де-факто является вторым человеком после президента Трампа. И он самый опытный и профессиональный в команде, в отличие от того же Гренелла или девелопера с Манхэттена – переговорщика с Путиным Стива Уиткоффа.

Ему же поручаются и самые деликатные миссии. На прошлой неделе Рубио отбивался в Конгрессе от обвинений в том, что Трамп занял явно пророссийскую позицию. Это было нелегко — его, как здесь говорят, «поджаривали» и демократы, и республиканцы. Сам госсекретарь из всех чиновников высокого ранга в США выступает с наиболее резкими заявлениями в адрес Кремля.

Ощущение, что Рубио по мере возможности пытается дистанцироваться от своего взбалмошного и непредсказуемого босса. И это явно указывает на его сильные политические амбиции. Полное следование ужимкам и прыжкам Трампа, становящегося все более непопулярным в Америке лидером, вряд ли выведет Рубио на передовой рубеж возможных кандидатов в президенты на выборах 2028 года. Однако уже сейчас ясно, что полуофициальный преемник Трампа - вице-президент Джей Ди Вэнс - ему не чета.

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