Симоньян переживает за здоровье Трампа

Многие переживают за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за проводимой им политики, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

По ее словам, она в числе этих людей. «Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье», — сказала Симоньян, объяснив это тем, что Трамп отличается от других президентов США, «которые делали одно и то же: картинка меняется, а план прежний». В частности, он не вводит новые санкции против РФ, несмотря на давление внутри страны.

Симоньян сравнила Трампа с Джоном Кеннеди, «который более-менее проводил, хотя бы пытался, отличное от установленного плана» и «к русским относился с большим пониманием».