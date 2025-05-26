USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Симоньян переживает за здоровье Трампа

01:05 394

Многие переживают за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за проводимой им политики, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

По ее словам, она в числе этих людей. «Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье», — сказала Симоньян, объяснив это тем, что Трамп отличается от других президентов США, «которые делали одно и то же: картинка меняется, а план прежний». В частности, он не вводит новые санкции против РФ, несмотря на давление внутри страны.

Симоньян сравнила Трампа с Джоном Кеннеди, «который более-менее проводил, хотя бы пытался, отличное от установленного плана» и «к русским относился с большим пониманием».

Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме
Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме наша корреспонденция
00:56 1025
Встретимся осенью. Кто выживет…
Встретимся осенью. Кто выживет… наша аналитика
25 мая 2025, 17:32 4948
Глава МИД Украины дал интервью haqqin.az
Глава МИД Украины дал интервью haqqin.az анонс, обновляется
25 мая 2025, 21:23 2732
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!»
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!» и поэт, и гражданин
25 мая 2025, 15:44 5556
Американский посол сделал неожиданное заявление
Американский посол сделал неожиданное заявление
00:27 1472
Все соперники «Карабаха» на старте в Лиге чемпионов
Все соперники «Карабаха» на старте в Лиге чемпионов И спасибо хорватской «Риеке»
25 мая 2025, 22:52 1951
У Трампа жестокий удар России по Украине назвали «позорным»
У Трампа жестокий удар России по Украине назвали «позорным» фото; обновлено 21:12
25 мая 2025, 21:12 18256
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
25 мая 2025, 17:54 3429
Азербайджан обыграл Мавританию и попал в 1/8 финала на чемпионов мира
Азербайджан обыграл Мавританию и попал в 1/8 финала на чемпионов мира ЧМ в Баку; обновлено
25 мая 2025, 23:17 3365
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
25 мая 2025, 20:24 2381
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе новость дополнена
25 мая 2025, 18:37 2674

ЭТО ВАЖНО

Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме
Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме наша корреспонденция
00:56 1025
Встретимся осенью. Кто выживет…
Встретимся осенью. Кто выживет… наша аналитика
25 мая 2025, 17:32 4948
Глава МИД Украины дал интервью haqqin.az
Глава МИД Украины дал интервью haqqin.az анонс, обновляется
25 мая 2025, 21:23 2732
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!»
Беспощадный взгляд, безнадежный вывод: «Мы все в ловушке!» и поэт, и гражданин
25 мая 2025, 15:44 5556
Американский посол сделал неожиданное заявление
Американский посол сделал неожиданное заявление
00:27 1472
Все соперники «Карабаха» на старте в Лиге чемпионов
Все соперники «Карабаха» на старте в Лиге чемпионов И спасибо хорватской «Риеке»
25 мая 2025, 22:52 1951
У Трампа жестокий удар России по Украине назвали «позорным»
У Трампа жестокий удар России по Украине назвали «позорным» фото; обновлено 21:12
25 мая 2025, 21:12 18256
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
25 мая 2025, 17:54 3429
Азербайджан обыграл Мавританию и попал в 1/8 финала на чемпионов мира
Азербайджан обыграл Мавританию и попал в 1/8 финала на чемпионов мира ЧМ в Баку; обновлено
25 мая 2025, 23:17 3365
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
Нетаньяху «потерял оставшихся друзей на Западе»
25 мая 2025, 20:24 2381
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе
Большой митинг турецкой оппозиции в Бурсе новость дополнена
25 мая 2025, 18:37 2674
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться