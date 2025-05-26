США впервые за 65 лет выиграли чемпионат мира по хоккею

В Швеции и Дании завершился чемпионат мира по хоккею.

В финале, который проходил в Стокгольме, встречались сборные Швейцарии и США. Американцы победили со счетом 1:0 и впервые за 65 лет стали чемпионами мира. В предыдущий раз сборная США выигрывала чемпионат мира в 1960 году.