США впервые за 65 лет выиграли чемпионат мира по хоккею

В Швеции и Дании завершился чемпионат мира по хоккею.
В финале, который проходил в Стокгольме, встречались сборные Швейцарии и США. Американцы победили со счетом 1:0 и впервые за 65 лет стали чемпионами мира. В предыдущий раз сборная США выигрывала чемпионат мира в 1960 году.
Единственный гол в овертайме забил Тейдж Томпсон, отличившийся на 3-й минуте дополнительного времени.
В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счетом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию - 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счетом 6:2.
Фаворит всех хоккейный соревнований сборная Канады выбыла на четвертьфинальной стадии после поражения от датчан.