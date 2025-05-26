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США впервые за 65 лет выиграли чемпионат мира по хоккею

Отдел спорта
01:44 525

В Швеции и Дании завершился чемпионат мира по хоккею.

В финале, который проходил в Стокгольме, встречались сборные Швейцарии и США. Американцы победили со счетом 1:0 и впервые за 65 лет стали чемпионами мира. В предыдущий раз сборная США выигрывала чемпионат мира в 1960 году.

Единственный гол в овертайме забил Тейдж Томпсон, отличившийся на 3-й минуте дополнительного времени.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счетом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию - 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счетом 6:2.

Фаворит всех хоккейный соревнований сборная Канады выбыла на четвертьфинальной стадии после поражения от датчан.

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