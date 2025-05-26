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Нетаньяху и глава Генштаба на грани «войны»

01:50 496

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно назначил Эяля Замира начальником Генштаба армии Израиля, но отношения между ними уже испортились, сообщил израильский 12-й канал.

Ранее сообщалось, что решение Нетаньяху назначить генерала Давида Зини новым главой ШАБАК вызвало не только общественный резонанс, но и негативную реакцию в оборонных ведомствах.

Выяснилось, что Нетаньяху до последнего скрывал от Замира назначение Зини (тот был подчиненным начгенштаба). Премьер-министр сообщил главе Генштаба о своем решении за несколько минут до официального объявления.

Как выяснил 12-й канал, отношения между ними стали напряженными еще до этого. В последние недели происходило немало стычек и разногласий, вызывавших гнев премьер-министра. Нетаньяху даже не сообщил начальнику Генштаба свою первую встречу с Зини перед решением о его назначении.

Источники в окружении Нетаньяху заявили в беседе с 12-м каналом: «Отношения между премьер-министром и начальником Генштаба сложные. Начальник Генштаба не раз вступал с ним в конфронтацию… Он (Нетаньяху) не доверял ему (Замиру) настолько, что опасался: тот сорвет назначение, и хотел поставить его перед свершившимся фактом».

По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», от процедуры назначения был отстранен не только начальник Генштаба, но и сам военный секретарь Нетаньяху — Роман Гофман. Он ничего не знал о готовящемся решении по поводу Зини.

В пресс-службе ЦАХАЛ решили не комментировать эту информацию.

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