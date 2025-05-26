Россия массированно бьет по Украине

В Киеве слышны звуки взрывов, похожие на работу ПВО. Украинскую столицу атакуют дроны, сообщается в Telegram Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 26 мая Украина находится под очередным массированным налетом российских беспилотников, передают украинские СМИ.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Харькове и пригороде прозвучали более десяти взрывов. Город под массированной атакой российских ударных дронов, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

«Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется», - написал Синегубов.

Взрывы раздались и в Одессе, сообщили власти.

В ночь на 24 мая россияне ударили по Украине 14 баллистическими ракетами и 250 дронами различных типов. В результате атаки погибли люди. Следующей ночью русские задействовали 367 воздушных целей: девять Искандеров, 55 крылатых ракет Х-101, Калибр, Х-22, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 298 дронов различных типов. Погибли не менее 12 человек, более 60 пострадали