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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Россия массированно бьет по Украине

новость дополнена
02:23 494

В ночь на 26 мая Украина находится под очередным массированным налетом российских беспилотников, передают украинские СМИ.

В Киеве слышны звуки взрывов, похожие на работу ПВО. Украинскую столицу атакуют дроны, сообщается в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Разрушенное в результате российского удара здание, 25 мая 2025 года

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Харькове и пригороде прозвучали более десяти взрывов. Город под массированной атакой российских ударных дронов, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

«Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется», - написал Синегубов.

Взрывы раздались и в Одессе, сообщили власти.

В ночь на 24 мая россияне ударили по Украине 14 баллистическими ракетами и 250 дронами различных типов. В результате атаки погибли люди. Следующей ночью русские задействовали 367 воздушных целей: девять Искандеров, 55 крылатых ракет Х-101, Калибр, Х-22, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 298 дронов различных типов. Погибли не менее 12 человек, более 60 пострадали

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