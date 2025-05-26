Трамп «недоволен» Путиным: «Он убивает людей»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины Россией, заявив, что «недоволен» действиями президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Sky News.

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в городе и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится», - сказал президент США.

«Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам», – сказал Трамп.

Reuters передает, что Трамп рассматривает возможность ужесточения антироссийских санкций. Американский лидер сказал, что он «абсолютно точно рассматривает» возможность введения дополнительных рестрикций против Москвы.