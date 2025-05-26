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Финны вызвали Кузнецова на ковер

10:11 631

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии 23 мая, сообщает Yle со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

По информации СМИ, два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии у побережья Порвоо.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что к предполагаемому нарушению границы относятся серьезно.

России будет вручена нота с требованием разъяснить ситуацию.

Пограничная охрана Финского залива начала предварительное расследование по этому инциденту.

В предыдущий раз российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии в феврале. Тогда предполагалось, что российский самолет находился в воздушном пространстве Финляндии в районе Финского залива к западу от Ханко в течение нескольких минут, сообщает Yle.

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