Финны вызвали Кузнецова на ковер

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии 23 мая, сообщает Yle со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
По информации СМИ, два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии у побережья Порвоо.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что к предполагаемому нарушению границы относятся серьезно.
России будет вручена нота с требованием разъяснить ситуацию.
Пограничная охрана Финского залива начала предварительное расследование по этому инциденту.
В предыдущий раз российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии в феврале. Тогда предполагалось, что российский самолет находился в воздушном пространстве Финляндии в районе Финского залива к западу от Ханко в течение нескольких минут, сообщает Yle.