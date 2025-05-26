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Трамп не стал бить по европейцам

10:18 508

Президент США Дональд Трамп отступил от угрозы ввести 50-процентные пошлины на импорт товаров из Европейского союза.

Вместо этого он согласился продлить срок торговых переговоров до 9 июля.

По информации Reuters, 23 мая Трамп заявил о намерении ввести новые тарифы с 1 июня, выразив разочарование темпами переговоров с европейской стороной. Это заявление вызвало обеспокоенность на мировых финансовых рынках и усилило напряжённость вокруг торговой политики США.

Однако спустя несколько дней Трамп изменил позицию. Поводом стала просьба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая подчеркнула необходимость дополнительного времени для достижения соглашения.

На фоне новости о продлении сроков курс евро и доллара укрепился по отношению к иене и швейцарскому франку.

В начале апреля Трамп дал 90 дней на завершение переговоров с ЕС, срок которых истекал 9 июля. Но 23 мая он заявил, что потерял интерес к заключению сделки и готов немедленно ввести пошлины. Это вызвало резкую реакцию на рынках и усилило опасения относительно дальнейшей дестабилизации мировой торговли.

Торговая политика Трампа, направленная на пересмотр условий внешнеэкономических отношений США, уже привела к разногласиям с рядом стран. После апрельского объявления о новых тарифах Вашингтон пошёл на уступки в диалоге с Великобританией и Китаем. Однако прогресс в переговорах с Евросоюзом остаётся ограниченным.

Это усиливает разногласия между союзниками и поднимает вопросы о дальнейшем будущем трансатлантических отношений на фоне стратегии «Америка прежде всего» и европейской зависимости от США в вопросах обороны.

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